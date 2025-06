Cronaca

CESATE – Aveva interrotto una funzione religiosa minacciando il parroco per ottenere del denaro, ed è finito in carcere dopo ripetute violazioni agli arresti domiciliari. Protagonista un uomo di 53 anni, già sottoposto alla sorveglianza speciale, arrestato dai carabinieri della stazione di Cesate per tentata estorsione aggravata.

Tutto è iniziato con le segnalazioni del sacerdote della chiesa locale, che ha raccontato ai militari una serie di episodi preoccupanti: il primo risale a mercoledì 2 aprile, quando il cinquantenne, in evidente stato di alterazione psicofisica per l’abuso di sostanze, si è presentato in chiesa interrompendo la funzione e chiedendo con insistenza 500 euro, verosimilmente per l’acquisto di stupefacenti. Il parroco ha resistito, ma le minacce sono continuate.

Un secondo episodio è avvenuto giovedì 16 maggio, con nuove richieste di denaro e toni ancora più intimidatori. Le indagini dei carabinieri hanno consentito di raccogliere elementi concreti che hanno portato il tribunale di Milano a disporre la misura degli arresti domiciliari, eseguita mercoledì 28 maggio.

L’uomo, però, ha ignorato le restrizioni: giovedì 29 maggio è stato sorpreso fuori casa dai carabinieri di Garbagnate Milanese e arrestato per evasione. Nonostante ciò, lunedì 3 giugno è stato nuovamente trovato nei pressi della stessa chiesa di Cesate da cui era partita l’inchiesta, in violazione alla misura imposta.

A quel punto, considerate le continue infrazioni, martedì 4 giugno l’autorità giudiziaria ha revocato i domiciliari e disposto la custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato trasferito in una struttura penitenziaria.