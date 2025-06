Comasco

MOZZATE – Simboli nazisti e imbrattamenti sulle panchine in cemento del parco Guffanti, da pochissimo oggetto di una importante riqualificazione avvenuta con i fondi di riparazione di Pedemontana.

Il parco comunale è stato preso così di mira dai vandali, che hanno imbrattato diverse panchine con disegni volgari, svastiche e scritte di vario tipo. La polizia locale sta già lavorando sui filmati delle telecamere di videosorveglianza nel parco, così da identificare al più presto la banda. Intanto, il sindaco Clemente Ciccozzi ha richiamato la cittadinanza al rispetto e alla cura degli spazi pubblici.

Non è il primo vandalismo degli ultimi giorni: molto aveva fatto discutere in città anche il vandalismo del parcheggio interrato di via Santa Maria, soprattutto a fronte dello svuotamento degli estintori dell’area.

