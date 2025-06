Saronnese

ORIGGIO – Tutto pronto per la sesta edizione di Muschionight, la grande festa d’inizio estate in programma questa sera, sabato 21 giugno, nella cornice della Cascina Muschiona di Origgio. L’evento, molto atteso da residenti e visitatori, prenderà il via a partire dalle 19 e animerà la serata fino a notte fonda con musica, stand gastronomici, spettacoli e intrattenimento per tutte le età.

Il programma si preannuncia ricco e variegato:

Il Pub Cascina Muschiona proporrà panini speciali e birre artigianali , mentre l’ Associazione Cacciatori curerà uno stand gastronomico con panini al cinghiale e cacciagione .

A rendere l’atmosfera ancora più vivace ci saranno bancarelle, gonfiabili e mini quad , a cura dell’associazione Ecolandia APS , per il divertimento di bambini e famiglie.

Spazio anche alla musica dal vivo e alle esibizioni di ballo : la serata sarà scandita da momenti di ballo country, musica jazz e street music , con il contributo di gruppi e scuole locali come Western Spirit, Astra Dance e Balla al ritmo giusto.

Alla consolle si alterneranno DJ Vale, DJ Franco e DJ Andrea, mentre sul fronte jazz sarà protagonista il Brighi-Gimax Jazz Trio.

L’iniziativa è co-organizzata dalla Pro Loco di Origgio e dal Comune di Origgio, che ha concesso il patrocinio ufficiale all’evento.

Una serata all’insegna della convivialità e dello svago per salutare l’arrivo dell’estate con buona musica, gusto e divertimento sotto le stelle.

(foto archivio: una immagine da una precedente edizione)

21062025