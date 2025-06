Città

SARONNO – Prende il via domenica 22 giugno il piano di rifacimento della segnaletica orizzontale nelle aree di sosta a pagamento, promosso da Saronno Servizi. In questa prima giornata di interventi – salvo maltempo o modifiche legate all’operatività – saranno rinnovate le strisce blu in sei vie della città.

I lavori interesseranno via Pellico, via Manzoni, via Legnani, via Roma, via Tommaseo e via Gianetti, per un totale di oltre un centinaio di stalli da ritracciare. Si tratta di un primo passo all’interno di un programma che proseguirà nelle cinque domeniche successive, con l’obiettivo di migliorare la visibilità e la funzionalità delle aree di sosta a pagamento.

Gli interventi saranno effettuati esclusivamente la domenica, per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e ai residenti. Alcune aree potranno essere temporaneamente inaccessibili: per questo si invita a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e a collaborare con gli operatori.

Informazioni aggiornate sul sito www.saronnoservizi.it o al numero 02 96288229.

