Città

SARONNO – Era stremata e disidratata alla rotonda della locomotiva. A salvarla, ancora una volta, sono stati i volontari di Enpa Saronno, guidati da un miagolio appena percettibile nella notte. È successo all’alba di venerdì 20 giugno, alle 4: una settimana dopo l’inizio di una storia fatta di abbandoni crudeli, ma anche di coraggio e amore.

Quattro i cuccioli recuperati in questi giorni lungo la Varesina, tra la rotonda del Decathlon, quella dell’autostrada e quella del Santuario. L’ultimo è una femmina, debole e disidratata, ma ancora viva. “È un miracolo che sia sopravvissuta a sette giorni senza acqua né cibo, sotto un sole che non ha dato tregua – racconta Luisella, referente Enpa –. Ora è ricoverata in clinica, faremo di tutto per farle recuperare le forze”.

Le ricerche, rese difficilissime dal traffico intenso e dal caldo torrido, sono state possibili solo di notte, dalle 1 alle 4.30. Ore in cui, in silenzio e con attenzione, i volontari hanno battuto ogni angolo delle rotonde, fermandosi ad ascoltare il minimo lamento, pronti a intervenire. Un impegno fatto di passione e dedizione, ma anche di pericoli: “Nonostante le nostre segnalazioni, alcuni automobilisti hanno superato la colonna mettendoci in pericolo. Ma non ci siamo fermati”.

QUI LA FOTO DEGLI ALTRI MICINI

A segnalare la presenza dei gattini, alcuni cittadini attenti che hanno dato l’allarme appena sentiti i miagolii. È anche grazie a loro che questi piccoli sono salvi. Un gesto semplice ma decisivo.

Ora i quattro micini sono in salvo: tre stanno già recuperando forza e fiducia, mentre la piccola trovata per ultima è sotto osservazione, ma lotta con tutta la tenacia della vita.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti