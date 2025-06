Cronaca

SARONNO – È stata derubata del portafoglio e del cellulare mentre camminava in via San Cristoforo, ma fortunatamente non ha riportato ferite. È accaduto ieri, venerdì 20 giugno, a una donna vittima di uno scippo intorno alle 18,30.

Secondo quanto ricostruito, l’autore del furto sarebbe un uomo nordafricano, descritto come completamente vestito di nero. Dopo averla avvicinata, le ha sottratto la borsa ed è fuggito facendo perdere le proprie tracce. All’interno del portafoglio vi erano 50 euro in contanti, documenti di identità e bancari, oltre al telefono cellulare. L’identità del responsabile è al momento sconosciuta.

Diversi testimoni hanno riferito la presenza, nella stessa fascia oraria, di tre uomini stranieri che si aggiravano nella zona con atteggiamento sospetto. In particolare, uno di loro si muoveva in bicicletta, osservando con attenzione chiunque passasse a piedi.

La donna, molto scossa, è stata accolta e rassicurata da uno dei commercianti della zona che l’ha aiutata mentre attendeva l’arrivo dei carabinieri. Sul posto è intervenuta una pattuglia della compagnia di Saronno dei carabinieri, che ha raccolto la testimonianza della vittima e avviato le ricerche.

