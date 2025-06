Eventi

SARONNO – Il cortile di Casa Morandi si prepara a trasformarsi in un palcoscenico urbano carico di energia e ritmo. Domenica 22 giugno, infatti, andrà in scena “Urban Beats“, un appuntamento dedicato alla musica rap e trap che promette di far vibrare il cuore della città.

Protagonisti della serata saranno i giovani talenti del progetto Giuditta Pasta, che si esibiranno insieme agli artisti Benet 2 e Musteeno, in un concerto pensato per dare voce e spazio alla creatività delle nuove generazioni. L’evento, a ingresso libero, punta a valorizzare il linguaggio musicale contemporaneo come forma di espressione e aggregazione.

L’atmosfera inizierà a scaldarsi già dalle 19.30, con un dj set di apertura che farà da colonna sonora all’aperitivo e alla cena street style. A completare il contesto, il food truck Ape Regina, che porterà nel cortile tigelle fumanti e birre fresche, in perfetto stile festival.

Il concerto prenderà il via alle 21, con il cortile di Casa Morandi trasformato in una piazza sonora sotto le stelle. In caso di maltempo, l’evento si sposterà all’interno dell’auditorium Aldo Moro, garantendo comunque una serata all’insegna della musica e della condivisione.

