SARONNO – La quattordicesima giornata del campionato di Serie A1 di Softball si disputerà interamente oggi, sabato 21 giugno. Apre la serie fra Thunders e Saronno, chiude il testa-coda tra Bollate e Parma. Nel mezzo tante partite che promettono equilibrio: Ares Safety Macerata-Forlì, Mia Office Bologna – Itas Mutua Rovigo e Bertazzoni Collecchio – Rheavendors Caronno.

Questo il programma completo con le ultime dai campi:

Sabato 21 giugno

Thunders Castellana – Inox Team Saronno

ore 14.30 (gara 2: +40′ dopo il termine di gara-1)

Thunders Castellana – “Affrontare Saronno rappresenta una sfida importante. Ci aspettiamo una gara giocata sui dettagli, dove la gestione delle situazioni di pressione farà la differenza. L’obiettivo è rimanere consistenti inning dopo inning, imporre il nostro ritmo e cercare di condurre la partita secondo il nostro piano di gioco” commenta l’head coach Diego Drigani. Solo conferme in diamante per le Castellana Thunders che in pedana schiereranno la coppia Biasi-Mihara.

Inox Team Saronno – Reduce dalla doppia sconfitta contro la Mia Office Bologna, la Inox Team Saronno è pronta alla sfida in trasferta sul campo delle Thunders Castellana. “Il morale resta comunque alto, stiamo facendo una bella stagione. Capita qualche volta di perdere delle partite, fa parte del percorso. L’importante è capire che cosa non funzionato e lavorarci poi nel corso della settimana, così come abbiamo fatto” commenta l’head coach Willy Pino. Le due lanciatrici partenti saranno Christina Toniolo (foto) e Taylor Caudill. Tutta la rosa è a disposizione, eccezion fatta di Cianfriglia che ha riportato la rottura del crociato e ha chiuso anzitempo la stagione.

Bertazzoni Collecchio – Rheavendors Caronno

ore 17 (gara 2: +40′ dopo il termine di gara-1)

Bertazzoni Collecchio – Dopo la vittoria nel recupero contro la Pubbliservice Parma, la Bertazzoni Collecchio arriva alla sfida contro la Rheavendors Caronno con il morale alto. “Siamo due squadre che lotteranno fino alla fine per migliorare la propria posizione in classifica. Mi aspetto due sfide equilibrate, toste e combattute” afferma l’head coach Loredana Auletta. Le lanciatrici partenti saranno Aroldi (con Melegari pronta a rilevare) e Lopez. In dubbio Ghergolet, mentre saranno aggregate alla Serie A2 e quindi non presenti contro Caronno quattro giocatrici: Marmo, Forlani, Ponzi e Sanelli.

Rheavendors Caronno – Archiviata la doppia sfida contro l’kf Bollate, la Rheavendors Caronno fa visita alla Bertazzoni Collecchio. La compagine lombarda potrà contare certamente su Chiara Rusconi in pedana, che ha recuperato dopo il cambio anticipato nella sfida contro il Bollate per una battuta che l’aveva colpita. Dovrebbe essere della serie anche Melany Sheldon, i cui accertamenti dopo il colpo di una palla sopra l’occhio hanno dato esito negativo. Sarà disponibile solo in gara due, invece, Milagros Lozada che sconterà nel primo incontro la giornata di squalifica rimediata sul finire della partita contro l’Mkf.

Ares Safety Macerata – Italposa Forlì

ore 15 (gara 2: +40′ dopo il termine di gara-1)

Ares Safety Macerata – Luconi e Avery saranno, salvo sorprese, le lanciatrici partenti a Forlì, contro l’Italposa. In classifica, Macerata ha nel mirino Collecchio e le Thunders, che hanno una vittoria in più, ma deve non farsi raggiungere da Rovigo, che ha una vittoria in meno delle marchigiane.

Italposa Forlì – Entusiasmo alle stelle per l’Italposa Forlì che arriva alla sfida contro Macerata con ben 9 vittorie nelle ultime 10 partite. Tutto l’organico è a disposizione del manager Hale. L’unico dubbio riguarda l’utilizzo della lanciatrice Weixlmann, in dubbio per un problema muscolare alla gamba.

Mia Office Blue Girls Bologna – Itas Mutua Rovigo

ore 15 (gara 2: +40′ dopo il termine di gara-1)

Mia Office Blue Girls Bologna – Nessun problema di formazione per le Blue Girls pronte a ospitare Rovigo dopo l’ottimo sweep contro Saronno, uno dei punti più alti della stagione delle rossoblù che, in questa annata, hanno in Sarah Bortolotti, una delle migliori sorprese del torneo. Tutte a disposizione le ragazze, salvo problemi dell’ultimo minuto.

Itas Mutua Rovigo– “Andiamo a Pianoro senza niente da perdere”: il mantra ripetuto da dirigenza, staff e giocatrici, in casa Rovigo, è esattamente quello di cui sopra. Dopo la spallata in chiave salvezza nelle ultime tre giornate, con una vittoria contro Collecchio, lo sweep contro Parma e un successo contro Caronno, Rovigo proverà a mantenere contro le Blue Girls il suo ottimo momento, ben sapendo le difficoltà della serie. Squadra al completo, partenti in pedana Munaretto e Price.

MKF Bollate – Pubbliservice Old Parma

ore 18.30 (gara 2: +40′ dopo il termine di gara-1)

MKF Bollate – Dopo avere vinto tra mercoledì e giovedì sera la doppia sfida contro Caronno, Bollate può blindare il primo posto nel testa-coda contro la Pubbliservice Old Parma. Dopo le due sfide infrasettimanali, sono in corso valutazioni sulle condizioni delle giocatrici, ma è verosimile che le partenti in pedana siano ancora Bigatton e Nicolini, con Greta Cecchetti pronta ad entrare a incontro in corso.

Pubbliservice Old Parma – Il successo ottenuto contro il Collecchio in gara uno ha caricato la Pubbliservice Old Parma, chiamata ora alla difficile prova contro l’MKF Bollate per continuare a tenere vivo il sogno salvezza. Alice Ghillani sarà la partente di gara uno, mentre per il secondo incontro l’head coach Herrera deciderà chi schierare a ridosso della sfida.

