Cronaca

CASTELLANZA – Hanno reagito con violenza al rifiuto di entrare in discoteca, arrivando a sparare contro il personale della sicurezza. Per questo motivo, ieri, giovedì 20 giugno, il Questore di Varese ha disposto una misura di prevenzione D.A.Spo. “fuori contesto” della durata di due anni nei confronti di due giovani, già noti alle forze dell’ordine.

I fatti risalgono alla notte di venerdì 31 maggio, quando i due si sono presentati all’ingresso della discoteca “Ritual” di Castellanza. Fermati dal personale di sicurezza, che ha negato loro l’accesso, avrebbero reagito in modo aggressivo, insultando e minacciando gli addetti. In quel contesto, uno dei due, con il volto coperto da un passamontagna, ha estratto una pistola ed esploso alcuni colpi d’arma da fuoco in direzione di uno dei buttafuori, fortunatamente senza colpirlo.

Dopo gli spari, i due si sono dati alla fuga a bordo di due auto distinte. La loro corsa è durata poco: sono stati intercettati da due equipaggi della compagnia di Busto Arsizio dei carabinieri che sono riusciti a bloccarli, identificarli e a sequestrare una pistola calibro 5,35 con matricola abrasa. Sul posto sono stati rinvenuti anche tre bossoli esplosi.

I due giovani sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per i reati di minacce aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Alla luce della gravità dell’episodio e del rischio che possano reiterare comportamenti violenti, il Questore ha deciso di applicare il D.A.Spo. “fuori contesto”, misura che vieta la partecipazione a manifestazioni pubbliche e sportive, ambiti considerati a rischio per l’ordine e la sicurezza.

