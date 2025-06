Città

SARONNO – A sette anni dal loro ultimo passaggio in città, con in mezzo una pandemia, i ragazzi e le ragazze del gruppo brasiliano Pé no Chão, di nuovo sul palco del teatro Giuditta Pasta.

Era l’8 marzo 2018 quando estasiarono gli oltre 500 saronnesi accorsi per un clamoroso sold out del loro penultimo spettacolo, intitolato “Les bords du monde”, ovvero “Le periferie del mondo”, uno spaccato di teatro-azione (il loro genere, molto fisico ed emozionale) sulla condizione di marginalità sociale da loro vissuta e direttamente interpretata.

Lunedì 23 giugno Pé no Chão si ripropone alla città con “Roda Favela” (letteralmente “Cerchio favela”), uno spettacolo che da un paio d’anni gira tra Europa e Brasile e che quest’anno verrà rappresentato per tutti il mese di luglio nel prestigiosissimo festival internazionale del teatro di strada ad Avignone, in Francia. Un riconoscimento dell’elevatissimo livello di professionalità raggiunto dal gruppo in questi anni di incessante produzione artistica, sempre accompagnata dal regista francese Laurent Poncelet, presidente della “federazione internazionale del Teatro-Azione”.

Il tema? La vita nelle baraccopoli della loro città, come di tutto il mondo. Con il suo fascino e le sue enormi contraddizioni. Con la voglia di vita e la lotta per i diritti negati soprattutto ai più piccoli. Che poi è l’obiettivo del progetto educativo di Pé no Chão (letteralmente “piedi per terra”, in senso sia fisico che metaforico), che ha celebrato lo scorso anno i suoi 30 anni di esistenza, a seguito dell’iniziativa di quattro educatori brasiliani datata 1994.

E trent’anni ha compiuto anche il gruppo Pé no Chão di Saronno, associazione nata nel 1995 dopo un viaggio a Recife di due saronnesi, tra cui l’attuale presidente del gruppo, Cristina Bersani. Anni di sensibilizzazione nelle scuole sui diritti dei bambini e dei ragazzi negati nel mondo, anni di raccolte fondi per un progetto che coerentemente rifiuta finanziamenti da quegli stessi enti (banche, fondazioni, multinazionali) che creano le condizioni di povertà di migliaia di famiglie, fino all’ospitalità degli spettacoli che dal 2003 il progetto propone ai suoi gruppi di sostegno in Brasile e in Europa, dove sono particolarmente radicati in Italia e in Francia.

I dodici interpreti di “Roda Favela”, tutti ragazzi e ragazze che il gruppo di educatori ha conosciuto in strada, sono impegnati in questi giorni nella rappresentazione dello spettacolo in varie città italiane, da Vicenza a Reggio Emilia, da Schio a Castellanza, accompagnati in questa tournée da Jocimar Borges, educatore brasiliano che si annovera tra i fondatori di Pé no Chão: ci sarà anche lui, sul palco, a fine spettacolo, per l’ormai rituale chiacchierata con il pubblico del gruppo di attori.

Per la serata del 23 giugno ci sono ancora biglietti disponibili in prevendita, consigliata rispetto all’acquisto diretto la sera dello spettacolo, che avrà luogo dalle 20,30 al teatro “Giuditta Pasta”: il patrocinio del Comune di Saronno permetterà all’associazione locale di dedicare la gran parte dell’incasso al sostegno diretto delle attività del gruppo in Brasile. Il prezzo del biglietto è di 15 euro e l’acquisto in prevendita è possibile chiamando il 3404832931 (Cristina) o il 3358480240 (Roberto).

