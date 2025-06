iltra2

TRADATE – Appuntamento per gli amanti della musica blues: oggi, sabato 21 giugno alle 21, in piazza Mazzini, si terrà il concerto del celebre artista Fabrizio Poggi. L’evento, a ingresso libero, rientra nella programmazione della XIX edizione del Festival del Teatro, della Musica e della Comicità delle Terre Insubri.

Fabrizio Poggi, armonicista e cantante noto a livello internazionale per il suo stile inconfondibile e le sue collaborazioni con artisti di fama mondiale, porterà a Tradate il suo coinvolgente repertorio blues. Un’occasione speciale per ascoltare dal vivo uno dei maggiori interpreti italiani del genere, in una serata pensata per il grande pubblico.

Il concerto è promosso dalla Città di Tradate in collaborazione con il festival, che ogni anno anima il territorio insubre con spettacoli teatrali, musicali e comici in numerose località lombarde e ticinesi.

Per ulteriori informazioni sul programma completo del festival è possibile visitare il sito ufficiale: www.festivalcomicita.it

(foto archivio: stasera concerto in piazza Mazzini)

21062025