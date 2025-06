Comasco

TURATE – Una casa di accoglienza in piazza Volta: questo il sogno che l’associazione Le mani di Marco: un luogo dove sia possibile per le famiglie fragili usufruire di servizi come l’assistenza psicologica, o supporti nell’autonomia. Per questo motivo è stata lanciata dall’associazione una raccolta fondi: il ricavato sarà utilizzato per ultimare i lavori della struttura, che sorgerà nell’ex Caffè Umberto I.

A dare il contributo è anche l’associazione saronnese Villaggio Sos, i cui volontari aiutano attivamente nella struttura. La raccolta fondi è stata rilanciata anche da Intesa San Paolo sulla piattaforma “For founding”, avendo reputato l’associazione e il progetto attendibili.

Gli obiettivi del progetto, come descrive la stessa associazione sul proprio sito web, sono non solo di ripopolare il centro storico di Turate, ma anche aumentare la disponibilità diretta di unità abitative a uso sociale nel centro del paese sulla piazza principale e non in periferia, vicina a tutti i servizi, realizzare quattro unità abitative in grado di ospitare sette nuclei vulnerabili con minori per un totale di 19 persone ristrutturando gli appartamenti e integrandoli con lavanderia e spazi comuni multifunzionali e accompagnare 19 persone dall’accoglienza all’autonomia psicologica, relazionale, professionale e abitativa attraverso l’attivazione di servizi integrati a sostegno di un percorso specifico della durata complessiva media di due anni nello stesso edificio.

Già da luglio lo spazio potrà iniziare ad erogare i primi servizi: “Le mani di Marco” inizierà da quest’estate, infatti, con i servizi psicologici dello studio Zefiro, situato al piano terra, dove lavoreranno, tra gli altri professionisti, le psicologhe Federica Forte, Nazarena Difrancesca. Al piano terra è anche presente anche un’area polifunzionale. Programmata per settembre, invece, la possibilità di rendere operativi gli appartamenti per la semiautonomia, i quali sorgeranno al secondo piano della struttura. Al primo piano, invece, una casa famiglia per una mamme single, con quattro camere, una cucina e una zona giorno in comune.

Per chi volesse sostenere il progetto, può contribuire al link.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09