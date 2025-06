Città

SARONNO – Un documento eccezionale, legato a uno dei personaggi più affascinanti del Rinascimento, chiuderà in bellezza la Settimana degli archivi saronnesi “Saronno su Carta”. L’iniziativa, promossa dal Comune di Saronno, si conclude sabato 21 giugno con un pomeriggio interamente dedicato alla visita dell’Archivio Zerbi, che custodisce preziose testimonianze sulla storia locale e nobiliare del territorio.

L’appuntamento è dalle 15.30 alle 19 nel salone Prepositurale di piazza Libertà 2, dove sarà possibile consultare le carte delle famiglie feudali di Saronno e Cassina Ferrara: in particolare, i visitatori avranno l’occasione di vedere da vicino l’atto di donazione di Ludovico il Moro alla Dama con l’ermellino, un documento raro e ricco di fascino storico.

Dalle 18 alle 19 è prevista una visita guidata alla mostra che accompagna l’esposizione, a cura della Società Storica Saronnese, che gestisce e conserva l’archivio.

L’evento rappresenta l’ultimo tassello di un percorso che in questi giorni ha riportato l’attenzione sulla memoria scritta della città, con incontri, esposizioni e racconti. Un’iniziativa molto apprezzata dal pubblico, che ha dimostrato interesse e partecipazione.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.

