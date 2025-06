Calcio

CESATE – Dopo una stagione esaltante conclusa con la vittoria del campionato di Prima categoria, l’Sc United di Cesate si prepara a vivere per la prima volta nella sua storia l’esperienza del campionato di Promozione.

Un traguardo storico per la società, che ora è al lavoro per costruire la rosa in vista della stagione 2025-2026. In questi giorni sono arrivate le prime conferme ufficiali: vestiranno ancora la maglia dell’Sc United l’attaccante Simone Galli (ex Fbc Saronno), il portiere Lorenzo Mauri e il difensore Davide Bernello (altro ex Fbc Saronno). Tre pedine importanti che garantiranno continuità e solidità alla squadra che ha centrato la promozione.

“La SC United comunica di avere confermato questi tre giocatori nella rosa della prima squadra”, ha fatto sapere la società, anticipando che nei prossimi giorni seguiranno ulteriori aggiornamenti su altri confermati e sui primi nuovi arrivi.

L’obiettivo è allestire una squadra competitiva, pronta a ben figurare nel campionato superiore e a scrivere una nuova pagina nella storia del club.

(foto: Simone Galli riconfermato al Sc United)

