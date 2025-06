Saronnese

CISLAGO – La cooperativa Il Granello di Cislago protagonista sulla nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci, che era attraccata nel Porto di Genova, nell’ambito del tour mondiale della nave.

Sabato 14 la Cooperativa invitata dal ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, in collaborazione con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha permesso ai ragazzi con disabilità e ai loro accompagnatori di vivere un giornata unica a bordo della celebre nave scuola.

Dopo la visita, il Granello ha avuto la possibilità di mettere in scena, all’interno di uno spazio dedicato nel porto antico, una sfilata inclusiva proponendo abiti della stilista Angela Formaggia, in parte creati con tessuti realizzati dagli utenti della cooperativa con la tecnica dell’eco-printing, una tecnica di stampa completamente naturale che permette di imprimere su tessuto forme e colori di elementi vegetali come foglie e fiori. Tutti gli abiti sono stati inoltre impreziositi dai gioielli creati sempre dagli utenti della Cooperativa durante i laboratori di ceramica e resina.

“È stata un’esperienza arricchente sia per i ragazzi sia per i loro accompagnatori – ha commentato l’educatrice Valentina Cassani, che ha seguito l’evento accompagnando i ragazzi in questa esperienza – ed è stata soprattutto una preziosa occasione per sensibilizzare sempre più persone sul tema della disabilità e dell’inclusione. Infatti, come ha ricordato Alessandra Locatelli durante il discorso di chiusura dell’evento, insieme, anche se poco alla volta, possiamo cambiare il mondo per davvero”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09