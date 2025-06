Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Un gesto concreto, arrivato a pochi giorni dalla storica sentenza della Corte costituzionale, e che segna una svolta per molte famiglie. Il Comune di Caronno Pertusella ha registrato i primi due riconoscimenti ufficiali di figli nati da coppie di donne, concepiti con tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) all’estero. Per entrambe le famiglie, è stato possibile registrare subito il nome di entrambe le madri: biologica e intenzionale.

La decisione arriva dopo la sentenza n. 68/2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il divieto per la madre non biologica di riconoscere il figlio fin dalla nascita. Una pronuncia che ha ribaltato l’orientamento restrittivo seguito da molti Comuni negli ultimi anni e ha ristabilito un principio chiave: l’interesse del minore deve prevalere.

In concreto, questo significa che a Caronno Pertusella la madre intenzionale non dovrà più affrontare lunghi iter di adozione per ottenere il riconoscimento legale del figlio. Le registrazioni effettuate riguardano anche casi retroattivi, precedentemente negati sulla base delle normative italiane che consentivano la PMA solo a coppie eterosessuali.

Secondo quanto stabilito, impedire il riconoscimento della madre intenzionale viola i diritti fondamentali del bambino o della bambina: il diritto a una chiara identità giuridica, alla stabilità familiare e alla piena tutela da parte di entrambe le figure genitoriali. È anche un riconoscimento importante del percorso di responsabilità condivisa che porta alla nascita di questi figli.

Con questa scelta, il Comune di Caronno Pertusella, che dimostra una grande attenzione per un tema sociale molto sentito e discusso in questo periodo, si pone tra le prime amministrazioni in Italia ad applicare la sentenza della Corte.

