Saronnese

GERENZANO – Sono terminati i lavori di estensione della rete fognaria a servizio di via Rovello e via Moneta. Come ricordano dal Comune, ora “è obbligatorio procedere all’allacciamento degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilabili alla nuova rete entro 9 mesi a partire dal 1 luglio 2025”.

La richiesta di allacciamento dovrà essere inoltrata al gestore, Alfa srl attraverso una delle seguenti modalità: • Servizio Telefonico di Assistenza Clienti – numero verde 800103500; • Collegandosi al seguente indirizzo internet e seguendo le indicazioni ivi riportate: https://www.alfavarese.it/…/allacciamento-alla-fognatura/

In caso di mancato adempimento entro i termini previsti, il Comune – previa comunicazione al gestore – emetterà apposito provvedimento, imponendo l’allaccio obbligatorio. Il gestore applicherà comunque la tariffa prevista per il servizio di fognatura e depurazione anche in assenza dell’allaccio.

(foto: lavoro nel tratto interessato)

22062025