SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 21 giugno, spiccano il ritrovamento della gattina dispersa alla rotonda di via Varese e uno scippo in pieno giorno nel centro di Saronno. Non sono mancati aggiornamenti su viabilità e lavori, con il via al rifacimento delle strisce blu. In primo piano anche l’incendio di una discarica e un arresto a Cesate per estorsione al parroco.

Dopo quattro giorni di ricerche e apprensione, la micia abbandonata nella rotonda di via Varese è stata salvata nella notte da volontari e cittadini, chiudendo con un lieto fine una vicenda che aveva mobilitato molti.

Una pensionata è stata scippata in pieno giorno mentre camminava nella zona a traffico limitato di via Diaz a Saronno; l’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti.

Partiti i lavori domenicali per il rifacimento delle strisce blu nel centro di Saronno: l’intervento ha preso il via da sei vie centrali con l’obiettivo di ridurre i disagi al traffico.

Una grande montagna di rifiuti ha preso fuoco in una discarica, generando una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza e mobilitando i vigili del fuoco per ore.

Un 53enne è stato arrestato a Cesate per aver minacciato il parroco locale con l’intento di estorcere denaro; l’uomo è stato fermato dai carabinieri dopo l’ennesimo episodio intimidatorio.

