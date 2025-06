Comasco

ROVELLO PORRO – Un momento di condivisione, gratitudine e impegno verso la comunità. Nei giorni scorsi il gruppo Re-state positivi, oggi ufficialmente costituito come Pro Loco di Rovello Porro, ha organizzato una serata speciale per formalizzare la donazione di 25 mila euro alla Protezione civile locale.

La cifra è frutto delle iniziative promosse negli ultimi anni dal gruppo, in particolare della riuscita Festa della Birra, che ha saputo raccogliere ampia partecipazione e sostegno da parte del paese. “Una bellissima serata per dare il via a questa avventura in veste di Pro Loco di Rovello Porro”, hanno commentato gli organizzatori. Il gruppo ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno partecipato, sostenuto e collaborato alla crescita dell’iniziativa, sottolineando il ruolo attivo delle associazioni locali e, soprattutto, l’impegno costante dei volontari.

“Pro Loco per essere parte attiva in paese, per promuovere cultura, tradizioni e solidarietà – si legge ancora nel messaggio –. Pro Loco per creare un gruppo forte e coeso, con lo sguardo rivolto al futuro”. La serata ha rappresentato non solo un’occasione per celebrare la generosità della comunità, ma anche un segnale concreto della volontà della nuova Pro Loco di farsi promotrice di progetti e azioni utili al territorio.

22062025