Città

SARONNO – Compie settant’anni di sacerdozio monsignor Angelo Centemeri, classe 1930, già prevosto di Saronno dal 1982 al 2007. Per celebrare questa ricorrenza ha voluto realizzare un fascicolo intitolato “Storia di un’amicizia”, pensato per i fedeli, i saronnesi e i tanti conoscenti che lo hanno accompagnato nel suo lungo cammino spirituale.

Il fascicolo, denso di memoria e gratitudine, raccoglie pensieri, lettere, riflessioni e omelie che ripercorrono la sua vita sacerdotale a partire dall’ordinazione nel Duomo di Milano il 26 giugno 1955, per mano dell’allora arcivescovo Giovanni Battista Montini, futuro Paolo VI. Non mancano pagine dedicate al discorso tenuto proprio da Montini a quei novanta giovani sacerdoti, un testo che don Angelo ha definito guida per la sua missione.

Centemeri, 95 anni compiuti lo scorso 2 aprile, è stato non solo guida spirituale per intere generazioni di saronnesi, ma anche figura centrale per iniziative di grande valore sociale: dalla nascita della mensa “Amici di Betania” durante il Giubileo del 2000, alla fondazione di Radio Orizzonti nel 1987. Per molti anni è stato anche docente apprezzato all’UniTre e, dal 2007, cappellano alla casa di riposo Gianetti, dove risiede.

Il fascicolo racconta anche momenti di vita vissuta nella solitudine della pandemia, con pagine toccanti dedicate alle messe celebrate da solo, ma sempre rivolte idealmente alla comunità. Centrale, in ogni ricordo, resta il senso profondo dell’amicizia con Gesù, filo rosso del suo ministero, come raccontato anche nell’omelia del suo novantacinquesimo compleanno: “Il Signore mi è sempre stato vicino”.

Nel 2005 il comune di Saronno ha conferito a monsignor Centemeri la Ciocchina, la civica benemerenza per chi si è distinto al servizio della città.

Il fascicolo si chiude con una preghiera del Papa Paolo VI, in un ideale cerchio che unisce l’inizio e il presente del suo cammino: un ringraziamento per i doni ricevuti e uno sguardo pieno di speranza verso la vita eterna.

