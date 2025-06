Cronaca

SARONNO – Un esagitato tra i binari ha costretto ad uno stop la circolazione ferroviaria della stazione di Saronno. A risolvere la situazione è stato l’intervento della polizia locale che, con il supporto dei soccorsi inviati dalla centrale Areu, è riuscita portare l’uomo sulla banchina dove è stato soccorso prima del trasferimento all’ospedale. Tutto si è concluso intorno alle 23.30.

L’allarme è scattato ieri sera, sabato 21 giugno, poco dopo le 22. Un uomo di 37 anni, di nazionalità marocchina, ha iniziato a vagare in evidente stato di agitazione lungo il sedime ferroviario al binario 4 della stazione Saronno. La sua presenza sui binari ha costretto Ferrovienord a interrompere la circolazione dei treni per circa mezz’ora, tra le 22.15 e le 22.45.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti gli uomini del comando della polizia locale di Saronno, insieme ai soccorritori inviati da Areu: l’ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno e l’automedica .

Dopo essere stato bloccato e calmato per il trasferimento. È stato quindi portato all’ospedale di Saronno in codice giallo. Tutto si è concluso intorno alle 23.30

L’intervento si è concluso senza conseguenze gravi per le persone presenti, ma con ripercussioni sul traffico ferroviario, che ha subito ritardi e cancellazioni.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09