SARONNO – Parte oggi una nuova rubrica di ilSaronno dedicata ai temi della sostenibilità e dei cambiamenti climatici a cura dei volontari dell’iniziativa “Saronno x la Terra”. Uno spazio informativo pensato per dare voce e visibilità al progetto, nato nel 2024 con l’ambizioso obiettivo di rendere la città pienamente sostenibile nel più breve tempo possibile e comunque entro il 2040.

Il progetto ha già ottenuto l’adesione formale dell’Amministrazione comunale, dell’Associazione commercianti, di sette scuole superiori e di dodici associazioni del terzo settore. In questi mesi sono stati coinvolti circa 6000 ragazzi e molte centinaia di adulti. Tra le azioni avviate figurano tre Pcto (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) e un’indagine sulla percezione del cambiamento climatico, alla quale hanno già risposto oltre 2500 adolescenti tra i 13 e i 19 anni.

La rubrica affronterà diverse tematiche: lo stato del clima e del pianeta, le politiche ambientali nazionali e internazionali (leggi, decreti, accordi), le innovazioni tecnologiche e scientifiche, le buone pratiche che tutti possono adottare, ma anche le criticità, gli ostacoli e le notizie meno positive legate all’ambiente. Non mancheranno aggiornamenti sull’avanzamento del progetto “Saronno x la terra” e risposte alle domande e curiosità dei lettori.

Un primo assaggio sull’attuale situazione climatica globale.

Il 2024 è risultato l’anno più caldo mai registrato (ed il 2025 è anche peggio) con una temperatura media del pianeta che ha superato di 1,56° la media del periodo pre-industriale. Quest’ultimo dato è quello preso come riferimento da tutti gli organismi internazionali per monitorare lo stato del clima e per individuare le azioni necessarie per intervenire.

Un grado e mezzo sembra poco, in realtà è tantissimo per il mondo in cui viviamo

Un paragone che forse chiarisce la situazione: se la nostra temperatura media è 36,8° per analogia oggi avremmo una temperatura media di quasi 41° e con questa non si vive. Il pianeta “brucia” e noi abbiamo tutte le carte in mano per mitigare l’incendio, dobbiamo “solo” volerlo

