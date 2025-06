Softball

CASTELFRANCO VENETO – Prosegue senza sorprese la corsa in testa alla Serie A1 di softball, con l’Mkf Bollate saldamente capolista grazie alla doppietta ottenuta contro l’Old Parma, e l’Inox Team Saronno che risponde con altre due vittorie nette contro le Thunders Castellana di Castelfranco Veneto. Finisce invece in parità la serie tra Rheavendors Caronno e Bertazzoni Collecchio. Il campionato ha vissuto interamente la sua quattordicesima giornata sabato 21 giugno.

Saronno senza sbavature: due vittorie contro le Thunders

La Inox Team Saronno si conferma in piena corsa playoff grazie a una doppietta convincente in trasferta contro le Thunders Castellana. In gara 1 è bastato un solo inning da quattro punti, con valide decisive di Rotondo, Peterson, Saviola e Pouye. Più spettacolare gara 2, vinta 11-3 al sesto inning: tre fuoricampo (Bartoli, Saviola, Peterson), un doppio da 2 RBI di Rotondo e il sigillo finale di Agrò hanno costruito un successo mai in discussione.

Caronno e Collecchio si dividono la posta

Termina in parità la sfida, in Emilia, tra Rheavendors Caronno e Bertazzoni Collecchio. In gara 1, decisa nel finale da un fuoricampo di Melany Sheldon, Caronno ha avuto la meglio per 2-1. Gara 2 ha visto invece la netta reazione di Collecchio, guidata in pedana da una dominante Lindsay Lopez, capace di tenere a due valide l’attacco caronnese. L’attacco emiliano ha sfruttato al meglio la seconda ripresa per segnare tutti e tre i punti del match.

Bollate continua la marcia: doppietta sull’Old Parma

La capolista Mkf Bollate ha centrato la tredicesima vittoria consecutiva superando l’Old Parma in due gare molto diverse tra loro. Gara 1, sospesa temporaneamente per pioggia, è stata decisa da un big inning da quattro punti nella fase finale, chiuso dal doppio decisivo di Slaba per il 5-2 finale. In gara 2, invece, le lombarde hanno dominato sin dall’inizio chiudendo l’incontro per manifesta al quinto inning con un netto 8-1, grazie anche a un fuoricampo di Modrego Lopez e a un triplo di Metta.

Le altre gare: doppiette per Forlì e Bologna

Nel resto del turno, l’Italposa Forlì ha espugnato Macerata con due vittorie (4-0 e 7-2) che la mantengono nelle prime posizioni insieme a Pianoro. La Mia Office Pianoro, dal canto suo, ha liquidato Rovigo con due successi per 3-0 e 8-0, il secondo concluso al quinto inning. La lotta in coda resta accesa, ma il Rovigo mantiene cinque lunghezze di vantaggio sull’Old Parma.

(foto di Lorenzo Stoppani: la catcher saronnese Neely Peterson in azione a Castelfranco Veneto)

22062025