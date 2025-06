SARONNO – Sbuca tra l’erba alta della tangenzialina esterna come un’apparizione: una Fiat Panda gialla è ferma da stamattina, domenica 22 giugno, proprio nel cuore verde della rotonda tra Solaro, Ceriano Laghetto e Saronno.

L’auto, chiaramente visibile nonostante l’alta erba,si nota facilmente dal ciglio della strada. A colpire gli automobilisti di passaggio anche i segni evidente che la Panda abbia “tirato dritto” arrivando da Solaro, finendo in mezzo alla rotonda e fermandosi in mezzo alla vegetazione.

Non ci sono tracce di intervento da parte di ambulanze, vigili del fuoco o forze dell’ordine. Nessun nastro, nessun segnale di soccorso: tutto lascia pensare che l’incidente possa essere avvenuto senza feriti o danni tali da richiedere l’intervento immediato delle autorità.

Ora resta da capire se il mezzo sia stato abbandonato temporaneamente o se si tratti di un caso ancora da segnalare. L’auto, ancora con la targa ben visibile, potrebbe permettere di risalire facilmente al proprietario e fare chiarezza sull’accaduto.

