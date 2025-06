Calcio

SARONNO – Capitan Giovanni Bello lascia il Fbc Saronno (Eccellenza): novità di mercato in casa biancoceleste, questa volta sul fronte delle partenze.

In un comunicato il club saronnese ringrazia il forte difensore: “Dopo 3 anni intensi e ricchi di emozioni, le nostre strade si separano. Non sarà un addio, ma un arrivederci: per motivi lavorativi, il nostro capitano Giovanni Bello lascia il campo… ma non il nostro cuore”.

Come ricordano i dirigenti saronnesi “con lui abbiamo scritto pagine indimenticabili della nostra storia: la vittoria del campionato di Promozione e la conquista dell’Eccellenza. Un vero leader, dentro e fuori dal campo, esempio di dedizione, grinta e amore per questa maglia. Un ringraziamento speciale da parte del nostro direttore generale Marco Proserpio, e da tutta la società: g razie capitano, per tutto”.

Il Fbc Saronno ha anche già ufficializzato alcuni arrivi per il prossimo campionat o, come quello dell’argentino Moretti.

(foto Andrea Elli: capitan Giovanni Bello, difensore del Fbc Saronno)

