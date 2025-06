Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Dalle giovanili del Milan all’ultima esperienza a Varese, in Serie D, vissuta da capitano e leader del gruppo. Ferdinando Vitofrancesco, classe 1988 e cresciuto nel vivaio del Milan, è il primo vero nuovo acquisto della Caronnese (Eccellenza).

Ferdinando Vitofrancesco durante la sua lunga carriera è sempre stato protagonista, ovunque ha giocato: dalle stagioni iniziali con le maglie della Cremonese e del Grosseto, con un grande settimo posto in una Serie B nell’annata 09-10 con squadre di alto livello come Lecce, Cesena, Brescia, Sassuolo e Torino, per chiudere negli ultimi anni a Varese, in Serie D, da capitano. In mezzo, tante esperienze tra Serie B e C, con Cittadella, Lecce, Perugia e Alessandria, solo per citare le principali.

Vitofrancesco, però, ha avuto modo anche di “assaggiare” il calcio dei grandi, quello della Serie A. Era il 24 novembre 2006, quando il Milan di Carlo Ancelotti si sta preparando per la sfida con il Messina (partita finita 1-0, gol di Paolo Maldini al 13esimo minuto del primo tempo), e il nome di Vitofrancesco finisce nella lista dei convocati rossoneri, in mezzo a una giungla di campioni composta da Kakà, il già citato Maldini e i neo campioni del mondo Inzaghi, Gilardino e Alessandro Nesta, senza dimenticare Gourcuff e Seedorf, tutti giocatori che qualche mese dopo solleveranno la Champions League 2007 ad Atene.

