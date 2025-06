Eventi

CARONNO PERTUSELLA – L’amministrazione comunale di Caronno Pertusella ha avviato un percorso partecipato in occasione dell’inizio della redazione del nuovo Pgt (piano di governo del territorio), lo strumento fondamentale per pianificare lo sviluppo urbano, sociale e ambientale della città nei prossimi anni.

Il nuovo Pgt non sarà solo un insieme di documenti tecnici, ma rappresenterà una vera e propria visione collettiva del futuro della città. Per questo motivo, è stato organizzato un ciclo di cinque incontri pubblici, pensati per coinvolgere attivamente la cittadinanza, i giovani, le attività produttive e le realtà locali. Si tratterà di momenti di ascolto, confronto e proposta, durante i quali tutti saranno invitati a esprimere il proprio punto di vista.

Il primo appuntamento si terrà martedì 24 giugno alle 21 alla biblioteca civica: un incontro aperto a tutta la cittadinanza per presentare il percorso, raccogliere idee, bisogni e desideri per una caronno Pertusella più vivibile e sostenibile. L’incontro è articolato in tre tavoli tematici per facilitare la partecipazione.

Il secondo incontro si svolgerà mercoledì 25 giugno alle 18 in municipio, con protagonisti i ragazzi. Un momento pensato per ascoltare la voce delle nuove generazioni, raccogliere le loro proposte e immaginare insieme spazi e opportunità future.

Sabato 5 luglio, alle 10, si terrà invece “La passeggiata del Pgt“: un’esperienza urbana a piedi per osservare il territorio da vicino, fianco a fianco tra tecnici e cittadini. Sarà un’occasione concreta per riflettere direttamente sul campo sulle progettualità in corso e sulle opportunità che il territorio può offrire.

Mercoledì 9 luglio alle 18, sempre alla biblioteca civica, si darà spazio alle attività economiche con l’incontro “Il Pgt delle attività“, dedicato a commercianti, artigiani, imprenditori e operatori economici locali, per comprendere esigenze e prospettive di sviluppo sostenibile.

Infine, sabato 12 luglio, dalle 18 alle 23.30, il centro di Caronno ospiterà “La mezzanotte bianca del Pgt“, un evento conclusivo all’interno di una serata conviviale, dove sarà possibile informarsi, confrontarsi e partecipare con leggerezza e informalità.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza. Per maggiori informazioni è disponibile il sito web dedicato: pgtcaronnopertusella.altervista.org.

