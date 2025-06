Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Mattinata di incidenti lungo l’ex statale Varesina, alla periferia di Caronno Pertusella, dove nella giornata di ieri si sono verificati due scontri tra auto e moto a distanza di poco più di un’ora l’uno dall’altro. Entrambi i sinistri hanno richiesto l’intervento dei soccorsi e l’allerta delle forze dell’ordine.

Il primo incidente è avvenuto alle 10. A rimanere ferito è stato un motociclista di 25 anni, soccorso da un’ambulanza di Azzurra Caronno e trasportato in codice verde all’ospedale di Saronno. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Saronno e i vigili del fuoco di Varese.

Il secondo episodio si è verificato alle 11, sempre lungo la stessa arteria stradale. In questo caso è stato coinvolto un uomo di 49 anni, anch’egli in sella a una moto, il ferito non è stato trasportato in ospedale. Anche in questo caso è intervenuta l’ambulanza della Croce azzurra Caronno, mentre per i rilievi sono stati attivati i carabinieri.

Gli accertamenti sulla dinamica dei due incidenti sono in corso. Entrambi gli episodi hanno causato rallentamenti temporanei alla viabilità sulla trafficata arteria dell’ex Varesina.

