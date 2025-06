Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Sfide sulla scacchiera sotto il cielo notturno, torna per il ventinovesimo anno, a Ceriano Laghetto, il torneo open lampo “Scacchi sotto le stelle”: martedì 24 giugno, l’Asd Scacchistica Cerianese, con il patrocinio del Comune, l’evento ormai tradizionale per gli appassionati del gioco.

Il torneo si svolgerà nel suggestivo scenario del parco pubblico “Il giardinone”, con ingresso da piazzale Martiri delle Foibe, a partire dalle 21. L’iscrizione sarà possibile direttamente sul posto, fino all’orario di inizio.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per condividere la passione per gli scacchi in un’atmosfera estiva e rilassata, all’aria aperta. Il torneo è aperto a tutti, dagli scacchisti esperti agli appassionati amatoriali, in un clima di sportività e convivialità.

Per preiscrizioni e ulteriori informazioni è possibile scrivere a [email protected].

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09