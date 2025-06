Comasina

CESANO MADERNO – È tornata al suo posto, restaurata e su una nuova base in marmo, la scultura in memoria di Luca Barbagallo, collocata nel Cimitero Capoluogo di Cesano Maderno. Nei giorni scorsi si è svolta una cerimonia partecipata per celebrare la ricollocazione dell’opera, originariamente inaugurata nel maggio 2004 e realizzata dall’artista Maria Giovanna Liberti.

L’intervento di restauro è stato curato dalla fonderia originaria, con lavorazioni durate diversi mesi. Decisivo l’impegno di Salvatore Mogavero, di Salvatore Barbagallo – presidente del Comitato amici di Luca Barbagallo – e del Comune di Cesano Maderno, che hanno contribuito alla buona riuscita del progetto.

Fondamentale anche il contributo di Assp (Azienda Speciale Servizi alla Persona), che ha sostenuto l’acquisto della nuova base in marmo, realizzata in sostituzione di quella precedente, ormai deteriorata e ritenuta non più sicura. L’intervento è stato considerato particolarmente importante non solo per la salvaguardia dell’opera, ma anche per il significato che essa riveste per il cimitero cittadino e per i numerosi devoti al Santo.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Gianpiero Bocca, il presidente di Assp Claudio Migliorini, il sacerdote don Stefano Gaslini – che ha benedetto la statua – insieme a numerosi componenti del Comitato e cittadini.

La ricollocazione rappresenta un gesto di attenzione alla memoria collettiva e alla cura dei luoghi simbolici della città.

