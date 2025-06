Cronaca

COGLIATE – Nel tardo pomeriggio di oggi a Cogliate un incendio si è sviluppato nel bosco a ridosso delle abitazioni di via De Gasperi.

L’allarme è scattato poco prima delle 19.30, quando alcuni passanti hanno notato del fumo levarsi dalla vegetazione del limitrofo Parco delle Groane. Tempestiva la chiamata ai soccorsi e l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza, giunti sul posto con tre mezzi, tra cui un modulo antincendio boschivo su pickup, che ha permesso di raggiungere rapidamente il punto di innesco.

L’incendio è stato contenuto e spento in tempi brevi, evitando il propagarsi delle fiamme verso l’area residenziale. Non si registrano danni a persone o abitazioni. Non è esclusa l’ipotesi che il rogo possa essere stato causato dalla caduta accidentale di un mozzicone di sigaretta acceso, in una zona già nota per fenomeni di degrado legati allo spaccio di droga.

Sul posto è intervenuto anche il sindaco Andrea Basilico, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

(foto archivio)

23062025

