GERENZANO – Weekend indimenticabile quello dello scorso 31 maggio per il giovane pilota di Gerenzano Valentino Sponga visto il primo posto conquistato in gara 1 al circuito del Mugello nonché il primo successo nella categoria Moto 3 Campionato Velocità Italiano e il quarto posto in gara 2 conclusasi con due giri di anticipo vista la bandiera rossa sventolata dopo la caduta di Jean Kento Turner.

Un risultato importantissimo per il gerenzanese classe 2008 Sponga che, grazie anche al lavoro del Team PosCorse, si trova attualmente terzo nella classifica piloti generale con 53 punti dietro allo spagnolo campione dello scorso anno Marcos Ruda con 54 ed Elia Bartolini con 68. Le parole di Sponga: “La gara è andata molto bene, siamo riusciti a vincere anche con un po’ di fortuna. Siamo partiti fortissimo già da venerdì nelle prove libere poi il tempo ottimo nel Q1 mi ha permesso di partire dalla terza casella della griglia di partenza. Auguro buona guarigione al mio compagno Turner che è caduto in gara 2 e ringrazio tutto il mio team per il lavoro fatto”.

(foto da Instagram)