SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 22 giugno, si segnalano episodi di cronaca che hanno attirato l’attenzione dei lettori, tra cui il ritrovamento di un’auto tra l’erba alta e un intervento sui binari a Saronno. Spazio anche ai temi sociali, con due riconoscimenti di doppia maternità a Caronno, e alla celebrazione dei 70 anni di sacerdozio dell’ex prevosto. Grande partecipazione infine alla StraMatteotti con centinaia di persone in corsa per solidarietà.

A sorprendere automobilisti e passanti è stata una panda gialla ritrovata abbandonata in mezzo all’erba alta alla rotonda tra Solaro e Saronno, dove sono intervenuti polizia locale e carroattrezzi per la rimozione.

Momenti di tensione alla stazione di Saronno, dove un uomo in evidente stato di agitazione ha raggiunto i binari, costringendo allo stop diversi treni. Provvidenziale l’intervento della polizia locale e dei soccorritori che hanno riportato la situazione alla normalità.

A Caronno, in seguito alla recente sentenza della Corte costituzionale, sono stati registrati due riconoscimenti ufficiali di doppia maternità per famiglie arcobaleno, un segnale importante di cambiamento sul piano dei diritti civili.

Settant’anni di sacerdozio sono stati celebrati dall’ex prevosto di Saronno Angelo Centemeri, che ha raccontato la sua lunga vita di fede e servizio in una toccante testimonianza tra memoria e spiritualità.

Ha coinvolto oltre 250 partecipanti la StraMatteotti, corsa non competitiva che ha visto in pista famiglie, bambini e rappresentanti delle istituzioni, in un clima di festa e condivisione.

