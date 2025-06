SARONNO – Un momento di continuità e rinnovamento ha segnato la serata di giovedì 19 giugno nella suggestiva cornice del Barlassina Country Club. Protagonisti i soci del Rotary Club e del Rotaract Club di Saronno, riuniti per la cerimonia del passaggio di consegne tra presidenti uscenti e neoeletti per l’anno sociale 2025/2026.

Per il Rotary Club di Saronno, il presidente uscente Andrea Brianza ha simbolicamente ceduto il collare a Massimiliano Fragata, già noto alla cittadinanza per aver ricoperto l’incarico di assessore alla Sicurezza. Avvocato affermato, Fragata ha ringraziato i soci per la fiducia, sottolineando l’impegno a proseguire le attività nel segno della presenza concreta sul territorio e dei progetti di service, da sempre distintivi dell’azione rotariana.

E’ stata anche ammessa nel Club una nuova socia, Lara Gavardini, che affiancherà questo nuovo impegno sociale alle sue consuete attività professionali presso il teatro Giuditta Pasta di Saronno.

Inoltre, è stata conferita alla socia Paola Conti la massima onorificenza rotariana, la “Paul Harris Fellow”, per lo straordinario impegno profuso nelle attività del Rotary nell’anno 2024/2025.

Il giovane Giacomo Paltenghi Reggiani, invece, è subentrato al collega Stefano Orlando alla guida del Rotaract di Saronno, il club dei giovani promettenti e volenterosi che si ispira e prende esempio dal “fratello maggiore” Rotary, in cui molti soci, al compimento dei 30 anni d’età, saranno destinati a proseguire il loro cammino al servizio della comunità.

Il Rotaract si è distinto nell’ultimo anno per avere organizzato incontri con esponenti di massimo livello dell’industria e della cultura, dimostrando così che i giovani, se ben motivati e coesi nei loro intenti, sono in grado di ottenere risultati sorprendenti e molto lusinghieri.

L’intento è quello di proseguire nelle attività sociali guardando sempre al futuro, con uno sguardo nel passato, per trarne esperienza, ed uno al Rotary, costante esempio di attività silenziosa e proficua di soddisfazioni per la comunità in cui è inserito e per i soci stessi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09