MILANO – SARONNO Sono iniziati i lavori che porteranno alla demolizione e alla successiva ricostruzione dell’Officina-Edificio quattro all’interno del polo logistico manutentivo di Ferrovienord a Saronno. Durante le operazioni di riqualificazione, avviate lo scorso novembre, la struttura del fabbricato è risultata ammalorata in modo irreversibile e si rende quindi necessario abbatterla e ricostruirla integralmente. L’intervento sull’Officina – Edificio quattro rientra all’interno del progetto “Saronno City Hub” promosso da Ferrovienord e finanziato da Regione Lombardia con oltre 45 milioni di euro nell’ambito del Contratto di Programma.

DANNI STRUTTURALI – Le criticità strutturali sono emerse già durante le prime operazioni di riqualificazione e sono state approfondite con successive analisi dai risultati inequivocabili. I pilastri di sostegno presentano una forte corrosione alle basi, presumibilmente dovuta a fenomeni di risalita di acqua dal terreno e di correnti vaganti. Anche gli elementi della copertura presentano un deterioramento dei materiali e una scarsa resistenza del calcestruzzo. Per garantire la sicurezza, la struttura è stata quindi dichiarata inagibile e il personale trasferito.

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE – Le attività di demolizione sono in corso e si concluderanno in agosto con la liberazione integrale dell’area. Nel contempo, è iniziata la progettazione della nuova struttura e l’iter per l’ottenimento delle autorizzazioni edilizie. La nuova officina, dalle dimensioni e dalle forme ottimizzate, ospiterà i reparti operativi preposti alla manutenzione dei veicoli ferroviari e sarà dotata di tre fosse. Verranno anche rinnovati integralmente gli impianti. Si prevede la conclusione dei lavori nel mese di febbraio 2026.

SARONNO CITY HUB – Il progetto “Saronno City Hub” prevede la realizzazione di un nuovo Polo Infrastrutturale Tecnologico – Manutentivo, con la riqualificazione, razionalizzazione e riorganizzazione degli edifici e degli spazi utilizzati per le attività ferroviarie, oltre che la riqualificazione e il restyling della stazione di Saronno Centro e di alcune aree limitrofe con una serie di interventi per migliorare le condizioni di sicurezza e di accessibilità per i viaggiatori e potenziare i vari sistemi di comunicazione (percorsi pedonali, piste ciclabili, attraversamenti ferroviari, parcheggi, ecc).