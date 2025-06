Città

SARONNO – Un appello diretto, corredato da foto eloquenti, è stato pubblicato sui social da una cittadina saronnese per segnalare il degrado presente in una porzione di parco pubblico della città, l’area del Parco alpini di via Concordia e dintorni. Le immagini mostrano sacchi abbandonati, rifiuti sparsi e segni evidenti di incuria. Da qui la richiesta di interventi concreti da parte dell’amministrazione comunale, in particolare del futuro assessore all’ambiente.

L’autrice propone una serie di misure pratiche per affrontare il problema ovvero una maggiore presenza degli operatori dell’Ufficio Verde o, in alternativa, inserire tra gli obblighi del prossimo appalto per la raccolta rifiuti anche il presidio di queste aree; cartelli multilingue per comunicare in modo chiaro il divieto di abbandono dei rifiuti, puntando su un linguaggio inclusivo e diretto; rimozione dei cestini, indicati come potenziale incentivo all’abbandono di sacchi: “Se lo lascio vicino al cestino, magari lo portano via lo stesso”; collaborazioni con le scuole vicine per progetti di sensibilizzazione ambientale e pulizia condivisa del parco; affidamento simbolico dell’area più colpita a gruppi di cittadini volontari, con la possibilità di migliorarla con piccoli interventi artistici realizzati con materiali naturali.

“Si può fare, con tanta pazienza”, conclude l’appello. Un invito al dialogo e all’azione per restituire dignità e decoro a uno spazio pubblico pensato per tutti – e soprattutto per i più piccoli.

