Città

SARONNO – E’ arrivata la locandina e le le prime informazioni. Fervono i preparativi per la Notte Bianca di sabato 5 luglio, che quest’anno si trasforma in una coinvolgente Notte di Note, un evento diffuso capace di accendere il centro con suoni, colori e magia.

Dopo il successo dell’edizione 2024, Saronno rilancia con un format rinnovato dedicato alla musica, che diventerà protagonista assoluta tra le vie e le piazze. Il centro storico sarà suddiviso in aree tematiche, ciascuna pensata per offrire esperienze uniche e affascinanti, grazie a compagnie artistiche provenienti da tutta Italia. Il cuore pulsante dell’iniziativa sarà la rinnovata piazza Libertà, pronta a tornare protagonista con spettacoli dal forte impatto visivo ed emotivo.

Tra gli appuntamenti già annunciati, Musicolore promette un’esplosione di energia: danze, acrobazie e trampolieri-percussionisti coinvolgeranno grandi e piccoli in un vortice di ritmo e allegria. Suggestiva e poetica sarà invece Gran Dama, un vero incanto sospeso in aria, con la protagonista che, avvolta in una gonna gigante illuminata, intonerà arie liriche in uno spettacolo immersivo di luci e suoni.

Non mancherà l’irriverente energia della Brassato Band, che porterà in scena successi funk, rock e dance in una travolgente versione dixie, tutta da ballare.

Ma la Notte di Note non sarà solo musica: sarà un’occasione per riscoprire la città in una veste inedita, tra installazioni artistiche, animazioni itineranti e l’apertura straordinaria dei negozi. Un’opportunità per vivere il centro tra cultura e intrattenimento, con un’offerta pensata per ogni fascia d’età.

Il programma completo sarà svelato nei prossimi giorni, ma l’attesa è già alta: sabato 5 luglio Saronno si prepara a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto.

