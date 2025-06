Cronaca

LIMBIATE – Potrebbe essere stato un malore la causa della tragica caduta in montagna di Maria Virginia Manno, 74 anni, originaria di Limbiate, che ha perso la vita sabato durante un’escursione nelle Alpi Orobie valtellinesi, nel territorio di Gerola Alta (Sondrio).

Una giornata di cammino in alta quota si è trasformata in tragedia per il gruppo di escursionisti con cui la donna si trovava. Secondo le prime informazioni, riportate anche da ilDolomiti, la 74enne stava affrontando un tratto con il marito quando, all’improvviso, ha perso l’equilibrio su un tratto particolarmente impervio, precipitando per diversi metri lungo il versante.

A lanciare immediatamente l’allarme sono stati i compagni di escursione, che hanno assistito impotenti all’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’equipe sanitaria e, considerata la complessità della zona, è stato attivato anche l’elisoccorso con personale medico d’emergenza.

Nonostante la rapidità dell’intervento, per Maria Virginia Manno non c’è stato nulla da fare. I sanitari, una volta raggiunta, hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Le autorità stanno ora ricostruendo con precisione quanto accaduto, ma tra le ipotesi più probabili vi è quella di un malore improvviso che avrebbe causato la perdita dell’equilibrio. La comunità di Limbiate è scossa per la notizia e si stringe attorno alla famiglia della donna.

