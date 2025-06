Comasco

TURATE – L’Amministrazione comunale lancia un nuovo avviso per trovare sponsor interessati a occuparsi della manutenzione delle aree verdi, in particolare rotonde stradali e spazi pubblici. Chi sarà selezionato dovrà sottoscrivere un contratto della durata di tre anni, eventualmente rinnovabile. I documenti con le informazioni tecniche e le modalità di partecipazione sono disponibili fino al 31 luglio.

Il bando, pubblicato nei giorni scorsi, riguarda l’affidamento tramite contratto di sponsorizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune aree verdi presenti sul territorio comunale. In cambio del servizio, gli sponsor potranno ottenere visibilità attraverso l’installazione del proprio logo o nome su apposita segnaletica, per un periodo variabile da un minimo di un anno fino a un massimo di nove.

Le zone interessate dal bando includono alcune rotonde situate nei punti strategici del paese, come quella tra la via Varese e via Badoux, all’ingresso dell’autostrada, quella tra le vie Santa Maria e San Maurizio, e la rotonda tra le vie Galilei e Rita Levi Montalcini. Rientrano inoltre le aree verdi in via Verdi, in via Monte Bianco e nei pressi del complesso “ex Ri-Fi”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09