Città

SARONNO – Sabato scorso si è conclusa con successo la terza edizione di Block Party di Klin fm, l’appuntamento musicale e culturale che si sta rapidamente affermando come un evento di riferimento per i giovani di Saronno e non solo.

La serata ha registrato una partecipazione di 200 under 30, con un’età media di 26 anni, confermando la capacità del format di attrarre giovani provenienti non soltanto dalle province limitrofe, ma anche da aree più lontane come Bellinzona, Torino, Milano, Como e Lodi.

Il mix culturale e musicale è stato ancora una volta il punto forte dell’iniziativa, grazie all’incontro tra la scena locale di Saronno e realtà artistiche provenienti da altri territori. Questa strategia, adottata per il secondo anno consecutivo, punta a valorizzare Saronno rendendola una meta attrattiva e vivace, capace di generare nuove connessioni e sinergie.

La forza del format consolidato di Block Party risiede nella scelta mirata delle collaborazioni, che quest’anno ha visto protagonisti il collettivo comasco Ti Voglio Ballare, sponsorizzato dal club calcistico di Seria A Como 1907, confermando l’evento come momento di riferimento per la promozione della cultura giovanile e della collaborazione interterritoriale.

Klin fm prosegue così nella propria missione di portare a Saronno il meglio della cultura underground, stimolando un dialogo continuo e autentico fra realtà creative diverse, in un ambiente che celebra l’inclusività, la musica di qualità e il divertimento consapevole.

Su KLIN FM

KLIN FM è un collettivo culturale e musicale attivo a Saronno, impegnato nella promozione della cultura giovanile e underground attraverso eventi, collaborazioni e iniziative che spaziano dalla musica elettronica alla street culture. Fondato con l’obiettivo di creare connessioni autentiche tra artisti, territori e generazioni, KLIN FM si distingue per un approccio inclusivo e per la capacità di attrarre un pubblico giovane, dinamico e aperto alla scoperta di nuove sonorità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti