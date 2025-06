Città

SARONNO – Grande successo venerdì 23 maggio al teatro San Giuseppe di Rovello Porro per lo spettacolo “Uno stivale pieno di…“, messo in scena dagli allievi del corso di musical dell’Unitre di Saronno. Ideato e diretto da Lucia Sindaco, docente del corso, con le musiche originali composte da Alessandro Inglima, lo spettacolo ha saputo coinvolgere ed emozionare il pubblico, regalando una serata di grande qualità artistica e partecipazione.

L’evento si è inserito nel calendario delle attività dell’Università della terza età di Saronno, sede locale dell’associazione nazionale Unitre – Università delle tre età aps, con sede legale a Torino. Come da tradizione, lo spettacolo ha rappresentato uno dei momenti culminanti della parte didattica annuale, che si svolge da ottobre a maggio.

Ora, mentre l’anno accademico 2024-2025 si avvia verso la conclusione, l’Unitre guarda già al futuro. Le iscrizioni per l’anno accademico 2025-2026 saranno aperte a breve. Dal 2 al 4 settembre 2025, sarà possibile prenotare online www.unitresaronno.it un numero per iscriversi, scegliendo tra mattino o pomeriggio per il periodo compreso tra il 15 e il 26 settembre. In alternativa, le prenotazioni telefoniche saranno attive da lunedì 8 a venerdì 19 settembre, contattando i numeri 0296704811 o 3500479271, sempre negli orari 10-12 e 15-18.

Le iscrizioni vere e proprie si terranno quindi dal 15 al 26 settembre, con prenotazione, e dal 29 settembre in poi senza necessità di prenotazione, sempre negli orari indicati. L’inaugurazione ufficiale del nuovo anno accademico è fissata per giovedì 2 ottobre 2025, mentre le lezioni inizieranno lunedì 6 ottobre 2025.

È bene ricordare che la prenotazione dei numeri online non dà precedenza rispetto a quella telefonica, poiché le numerazioni saranno parallele.

L’Unitre di Saronno è un punto di riferimento culturale sul territorio, grazie all’impegno interamente volontario di docenti, consiglio direttivo, organi sociali e collaboratori della segreteria.

