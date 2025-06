SARONNO – E’ ancora senza vittorie nel girone di ritorno, la formazione di Baseball Saronno che milita nel campionato di di serie C, guidata dall’head coach Gennaro Seguella.

I ragazzi saronnesi domenica pomeriggio hanno incontrato in casa i Bovisio Buffaloes, durante il match il risultato è rimasto in bilico sul punteggio di 1-1 fino al quinto inning. Successivamente la difesa locale ha avuto un cedimento, gli ospiti ne prodotto diverse valide, che hanno portato il risultato finale sull’11 a 2 per il Bovisio.