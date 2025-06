Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – L’Amministrazione Comunale ha avviato il processo di redazione del nuovo piano di governo del territorio comunale: nel farlo, però, ha deciso di coinvolgere tutta la cittadinanza con una serie di incontri. Il nuovo Pgt ha il compito di definire le strategie di sviluppo della città e la sua redazione rappresenta quindi un’occasione per la valorizzazione delle risorse economiche, storiche e ambientali del territorio. La redazione del documento sarà accompagnata da un percorso partecipativo che si svilupperà lungo tutto il processo di redazione del Piano e che sarà caratterizzato dal coinvolgimento di tutti i cittadini di tutti i quartieri, oltre ai soggetti economici, in modo da arricchire le conoscenze a disposizione dei tecnici e del decisore politico con il punto di vista di chi vive e lavora sul territorio, per definire criticità, esigenze e bisogni.

Sono stati così organizzati una serie di incontri tematici aperti al pubblico ed eventi per raccogliere suggerimenti e idee da parte di tutti.

Il primo incontro si terrà martedì 24 giugno, alle 21, nella biblioteca comunale. Vedrà lo svolgimento di tre tavoli di lavoro in simultanea: ambiente e paesaggio naturale, il tessuto edilizio e la rigenerazione urbana, mobilità urbana e trasporti.

Mercoledì 25 giugno alle 18, nell’agorà del municipio, si terrà il tavolo di lavoro dei ragazzi, con aperitivo analcolico finale offerto dall’amministrazione.

Appuntamento importante per il 5 luglio, con la passeggiata del Pgt: alle 10 la partenza e, a concludere, aperitivo finale. Il percorso, però, è ancora in fase di definizione.

La riuniune del tavolo di lavoro dedicato alle attività economiche e alle associazioni si terrà il prossimo 9 luglio, alle 18, nella biblioteca comunale.

Ultimo appuntamento in programma: 12 luglio, in centro città, “La mezzanotte bianca del Pgt”, che si svolgerà all’interno della mezzanotte bianca comunale.