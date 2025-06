Comasina

CESANO MADERNO – Un’estate all’insegna della musica internazionale, della cultura e della contaminazione artistica. Torna anche quest’anno a Cesano Maderno il festival Suoni Mobili, rassegna musicale promossa da Musicamorfosi in collaborazione con il Comune e il Consorzio Villa Greppi. Gli appuntamenti si svolgeranno tra fine giugno e inizio agosto, in luoghi simbolici della città come Palazzo Arese Borromeo (foto) di via Borromeo, il suo giardino storico e il cimitero monumentale.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero con libera donazione. In caso di maltempo è sempre prevista una soluzione alternativa.

Il programma completo a Cesano Maderno

Venerdì 27 giugno dalle 19.30

Palazzo Arese Borromeo

Serenata per il pianeta

Triplo concerto tra classica e jazz per il progetto Innova21:

Quartetto Rilke

Raffaele Fiengo 4tet

Martedì 15 luglio alle 20.30

Palazzo Arese Borromeo – Sala Aurora

Danze bulgare (prenotazione online consigliata)

Con Dimitar Gougov (gadulka) e Denis Blagoev, maestro di danze

Sabato 19 luglio alle 8.30

Palazzo Arese Borromeo – Oratorio dei Santi Angeli

Canto armonico lab (prenotazione online consigliata)

Laboratorio condotto da Dandavaanchig Enkhjargal, Mongolia

Sabato 19 luglio alle 21.30

Giardino di Palazzo Arese Borromeo

Latino iberico

Concerto del Roger Correa Quintet, Brasile

Domenica 27 luglio alle 21.30

Cimitero Monumentale

Santería Cubana #2

Con Jany Macpherson e Yelfris Valdés, Cuba

Domenica 10 agosto alle 21.30

Giardino di Palazzo Arese Borromeo

Kairo (Pace)

Concerto del Momi Maiga Quartet, Senegal e Spagna

Info e prenotazioni

Per ulteriori dettagli e per le prenotazioni (laddove richiesto), è possibile consultare il sito ufficiale www.suonimobili.it o scrivere a [email protected]

Il festival è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, con il sostegno di Fondazione Cariplo e Banco Desio, e la collaborazione di numerosi partner pubblici e privati.

