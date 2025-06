Cronaca

CISLAGO – Non è passato inosservato, in tutta la zona, l’arrivo dei mezzi di soccorso – e in particolare dell’elisoccorso – oggi attorno alle 12.30 a Cislago, dove si è verificato un incidente sul lavoro all’interno di una ditta situata in via Raffaello, nei pressi della ex statale Varesina alla periferia del paese. A intervenire sul posto, oltre ai sanitari, sono stati anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, insieme ai vigili del fuoco e a un’ambulanza della Croce rossa.

Le condizioni dell’uomo rimasto ferito sono serie, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. L’elicottero, partito da Como, è atterrato nelle vicinanze dell’azienda e ha provveduto al trasporto dell’infortunato all’ospedale di Circolo di Varese per le cure necessarie.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – 54 anni – stava manovrando un muletto e si trovava su un camion per effettuare delle operazioni di scarico. Durante la discesa, il mezzo si sarebbe ribaltato, forse perché le ruote sono finite in un vuoto tra le pedane predisposte per l’operazione. Il lavoratore è caduto a terra, ma non sarebbe stato travolto dal mezzo.

Le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto sono affidate ai carabinieri, mentre sul fronte sanitario resta alta l’attenzione per monitorare l’evoluzione delle condizioni dell’uomo.

