Città

SARONNO – Saronno si prepara ad accogliere una serata all’insegna della cultura e della riflessione, grazie all’iniziativa “Conversazioni in cortile, architetti che scrivono. La costruzione del narrare”, promossa dall’ordine degli Architetti Ppc della Provincia di Varese. L’appuntamento è fissato per mercoledì 26 giugno, dalle 18 alle 20, nella sede di via Maurilio Bossi 14.

Protagonisti dell’incontro saranno Gianni Biondillo e Giovanni Iacometti, due figure che uniscono alla pratica dell’architettura una vivace attività narrativa. Durante la conferenza, i relatori presenteranno le loro ultime opere editoriali e si confronteranno sull’arte del raccontare, attraversando i legami tra parola scritta e progettazione dello spazio.

Gianni Biondillo, autore noto al grande pubblico, porterà due recenti pubblicazioni: “Quello che noi non siamo“, vincitore del Premio Bagutta 2024, e “La costruzione del potere. Perché l’architettura fascista non esiste”, un saggio che invita a ripensare criticamente il ruolo ideologico dell’architettura. Giovanni Iacometti, invece, presenterà la sua raccolta “Racconti medi, brevi e brevissimi”, che indaga la forma breve come veicolo di riflessione e immaginazione.

L’incontro è organizzato dalla commissione rigenerazione cultura e territorio Saronno dell’Oappc Varese, con il coordinamento di Davide Mazzucchelli e Vanina Sartorio. Per partecipare è richiesta l’iscrizione via email all’indirizzo: [email protected]. L’evento dà diritto a 2 crediti formativi professionali per gli iscritti all’ordine.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09