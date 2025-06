Saronnese

GERENZANO – Sono terminati i lavori di estensione della rete fognaria a servizio di via Rovello e via Moneta. Lo ha comunicato il Comune, ricordando che, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del vigente Regolamento, è obbligatorio procedere all’allacciamento degli scarichi di acque reflue domestiche (e assimilabili) alla nuova rete entro 9 mesi a partire da martedì 1 luglio 2025.

Per avviare la procedura di allaccio, i residenti devono contattare il Gestore Alfa S.r.l. attraverso una delle seguenti modalità:

numero verde del Servizio Clienti 800.103.500;

sito internet ufficiale seguendo le istruzioni disponibili:

https://www.alfavarese.it/…/allacciamento-alla-fognatura/

È disponibile anche un’informativa riassuntiva già condivisa online e che sarà recapitata nei prossimi giorni direttamente nelle abitazioni dei residenti:

Link Facebook del Comune

Il Comune precisa che, in caso di mancato allaccio entro i termini previsti, sarà emesso un provvedimento obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico degli Enti Locali), dopo opportuna comunicazione al gestore del servizio.

Anche in assenza di allaccio, Alfa S.r.l. applicherà comunque la tariffa per il servizio di fognatura e depurazione, come previsto dalla normativa vigente.

Il Comune ha anticipato ai residenti della via Rovello e Moneta che verrà consegnata nei prossimi giorni nelle loro case, una lettera informativa per le modalità di allacciamento alla rete fognaria.