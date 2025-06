Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 23 giugno, si segnalano aggiornamenti sulla riqualificazione urbana con il progetto City Hub, la nomina della nuova coordinatrice dei City Angels, un incidente tra auto e moto in via San Giuseppe e un appello per il degrado al parco. Cresce l’attesa per la Notte Bianca di luglio.

Prosegue il progetto City Hub con la demolizione dell’edificio 4 dell’ex officina ferroviaria: prevista una ricostruzione funzionale alla nuova identità dell’area urbana.

Trilly è la nuova coordinatrice dei City Angels di Saronno, annunciata al termine del corso nazionale tenutosi a Rozzano, con novità anche per la formazione dei volontari.

Una cittadina segnala il degrado del parco degli alpini e chiede al futuro assessore all’ambiente di intervenire per restituire decoro e sicurezza all’area.

In via San Giuseppe, un violento scontro tra un’auto e una moto ha causato il ferimento di una persona, trasportata in ospedale in codice giallo.

Saronno si prepara alla Notte Bianca di sabato 5 luglio, con un programma ricco di musica, arte, attività per bambini e aperture straordinarie.

