LIMBIATE – È rimasta bloccata in casa, impossibilitata a scendere per via dell’ascensore e del montascale fuori uso. È quanto accaduto nel fine settimana a una donna residente a Limbiate, soccorsa dal personale della Croce d’Argento.

I volontari sono intervenuti prontamente dopo la segnalazione: la signora, con difficoltà motorie, non poteva percorrere le scale e si trovava impossibilitata a uscire dalla propria abitazione. Grazie all’intervento del personale, la situazione è stata risolta in sicurezza, restituendo alla donna la possibilità di muoversi e, soprattutto, la serenità.

«Vedere sparire la preoccupazione e la paura dalla faccia della signora e comparire un sorriso di sollievo – hanno raccontato i volontari – ha di gran lunga ripagato gli sforzi fatti per raggiungerla».

Un intervento che testimonia, ancora una volta, l’importanza del servizio svolto quotidianamente dalle realtà del soccorso territoriale e il valore umano dell’assistenza prestata, anche in situazioni non emergenziali ma comunque delicate.

24062025