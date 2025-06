Città

GERENZANO – Una nuova buca in via Berra riaccende i riflettori sulla situazione delle infrastrutture locali. Il cedimento del manto stradale, l’ennesimo sul territorio comunale, non è solo un problema viabilistico: è per Lisa Molteni, consigliere comunale a Gerenzano e referente provinciale di Patto per il Nord, il simbolo di una crisi ben più ampia, fatta di tagli ai fondi, mancate manutenzioni e silenzi istituzionali.

“A Gerenzano si apre un’altra buca. Ma la vera voragine è quella creata dai tagli: ai Comuni, alla manutenzione, alla dignità dei territori del Nord”.

L’intervento di Molteni arriva a partire dall’episodio verificatosi in via Berra: i rilievi tecnici, sottolinea la consigliera, escludono la presenza di infiltrazioni.

«Non si può parlare di mistero – commenta Molteni –. L’acqua non c’era, lo ha confermato Alfa. Il sondino ha escluso infiltrazioni. Siamo di fronte a un caso evidente di crollo da assenza di manutenzione. E se le manutenzioni non si fanno è perché i Comuni sono messi in ginocchio da anni di tagli.»

Secondo i dati diffusi da Patto per il Nord, nel solo biennio 2025–2026 la Provincia di Varese avrebbe subito un taglio superiore a 3,5 milioni di euro. Fondi venuti meno che, pur non gestiti direttamente dai Comuni, hanno un impatto diretto sulla tenuta del sistema infrastrutturale e sulla capacità degli enti locali di intervenire tempestivamente.

Nel mirino anche il centrodestra di Gerenzano, guidato da Ambrogio Clerici colpevole di trascurare le questioni urgenti in favore di battaglie politiche ideologiche, lontane dai bisogni concreti della cittadinanza.

Patto per il Nord rilancia così tre richieste precise: il ripristino dei fondi tagliati alle Province, l’attivazione di un fondo straordinario per i Comuni in difficoltà, e l’apertura di un confronto con i parlamentari del territorio.

«Chi amministra seriamente non può più tacere – conclude Lisa Molteni –. Qui si gioca sulla pelle dei cittadini, sulla sicurezza delle strade, sulla stabilità delle case. È ora di dire basta. Basta giochi di palazzo, basta inseguire propaganda mentre i territori si sfaldano sotto i nostri piedi. Chi è al governo, locale o nazionale, deve scegliere da che parte stare: con i cittadini o con i proclami. Noi abbiamo già scelto.»